Жена сотрудника ДПС, случайно застрелившего человека, обратилась к Путину

Супруга сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняемого в непредумышленном убийстве 19-летнего азербайджанца в Новосибирской области, обратилась с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину.

Эта запись оказалась в распоряжении «Ридуса».

Обращаясь к российскому лидеру, а также к главам ФСБ и МВД, Наталья Гусева рассказала, что опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку в их адрес поступают угрозы.

Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий вкратце прояснил происходящее. По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева.

Напомним, в пятницу вечером в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС попытались остановить «Тойоту», а после того как водитель не выполнил требование об остановке, начали преследование автомобиля. При задержании один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты».

Он скончался в больнице в воскресенье.

Центральный районный суд Новосибирска постановил отправить под арест 38-летнего сотрудника ДПС, по неосторожности застрелившего нарушителя, который напал на полицейских, чтобы помешать задержанию приятеля.



Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина предложила наградить сотрудника ДПС, случайно застрелившего человека на трассе «Сибирь». По ее мнению, защищать этого полицейского сейчас обязан каждый.