Бутина заявила, что застреливший человека сотрудник ДПС достоин награды

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина предложила наградить сотрудника ДПС, случайно застрелившего человека на трассе «Сибирь».

По ее мнению, защищать этого полицейского сейчас обязан каждый.

«Даже если бы то, что случилось, применение табельного оружия, было бы не „непроизвольным выстрелом“, а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля», — написала она в своем Telegram-канале.

Бутина считает, что в данном случае существовала явная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, а в законе «О полиции» сказано, что предупреждать о применении оружия, если есть опасность, он не обязан.

«Снимите с него все обвинения и наградите за службу», — призвала Бутина.

Она добавила, что убитым оказался нелегальный мигрант, однако национальность тут не причем. «В этой истории есть только доблесть и честь россиянина, который сделал единственное, что мог сделать мужчина: заступился за женщину», — отметила Бутина, предложив присоединиться сбору средств на адвоката для полицейского.

Ранее в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС было заведено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти потерпевшего вторую статью переквалифицировали на более тяжкую — «причинение смерти по неосторожности».

После инцидента в поселок Мошково съехались десятки родственников и друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, в которого случайно выстрелил сотрудника ДПС. Дежурный отдел полиции взяли под охрану сотрудники Росгвардии, опасаясь беспорядков.

Напомним, в пятницу вечером в Мошковском районе Новосибирской области инспекторы ДПС попытались остановить «Тойоту», а после того как водитель не выполнил требование об остановке, начали преследование автомобиля. При задержании один из полицейских достал табельное оружие и в ходе борьбы непроизвольно выстрелил, попав в голову 19-летнему пассажиру «Тойоты».

Он скончался в больнице в воскресенье.