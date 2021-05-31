Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА

Суперлига обвинила Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в нарушении закона о конкуренции и подала соответствующий иск в Европейский суд.

Несмотря на выход из Суперлиги 9 клубов из 12, УЕФА принял к сведению информацию об иске.

«УЕФА уверен в своей позиции и будет твердо ее защищать», — говорится в сообщении пресс-службы организации в Twitter.

Напомним, в ночь на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги в которую вошли 12 ведущих футбольных клубов Европы. Сезон планировалось открыть в августе этого года.

Противостояние © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

В ФИФА выступили против создания Суперлиги, отметив, что подобные соревнования будут выходить «за рамки международных футбольных структур». В свою очередь УЕФА предупредил, что клубы-основатели Суперлиги будут исключены из состава участников национальных турниров, а также лишаться права участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА.

В результате 7 мая девять футбольных клубов Европы объявили о своем выходе из Суперлиги.



В ней остались испанские футбольные клубы «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус». Теперь они рискуют лишиться права участвовать в еврокубках. Возможность их отстранения на два года от участия в этих соревнованиях рассматривает президент УЕФА Александер Чеферин.

Кроме того, 25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении этих трех клубов.