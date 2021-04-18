УЕФА предупредил об исключении участников европейской Суперлиги

Из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА будут исключены 12 европейских топ-клубов, которые планируют в ближайшие часы объявить о создании европейской Суперлиги.

Об этом сообщается в совместном заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций Англии, Испании и Италии.

Ранее стало известно, что 12 команд, включая как минимум три испанские, три итальянские и одну английскую, намерены объявить о создании европейской Суперлиги. Такое решение они собираются принять в ответ на реформу Лиги чемпионов, сообщил журналист радиостанции RMC Sport Мохамед Бухафси.

«Если это произойдет, мы хотим повторить, что мы — УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран — будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта», — говорится в заявлении.

Также обращается внимание на то, что данный проект основан на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо.

В организации предупредили о мерах на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. УЕФА также поблагодарил те клубы, которые отказались участвовать в новом проекте. Особенно это касается команд из Франции и Германии.

Против создания нового турнира выступила и Международная федерация футбола (ФИФА). Она анонсировала возможный запрет футболистам клубов Суперлиги участвовать в матчах национальных сборных.

Ранее Sky Sports сообщил об организации английскими клубами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а также другими европейскими топ-клубами нового международного турнира «Европейская премьер-лига», в котором смогут участвовать до 18 команд. Матчи будут проходить по круговой системе параллельно с национальными и европейскими турнирами. Планируется, что первый сезон турнира начнется не раньше 2022 года.