Суперлигу официально покинули 9 из 12 футбольных клубов

О своем выходе из Суперлиги официально объявили девять футбольных клубов Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил меры по реинтеграции этих клубов.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте УЕФА, девять клубов признают проект Суперлиги ошибкой и приносят свои извинения болельщикам, национальным ассоциациям, национальным лигам, другим европейским клубам и УЕФА.

«Они также осознали, что проект не был бы авторизирован в соответствии с Уставом УЕФА и регламентом», — говорится в заявлении.

В число этих девяти клубов входят английские «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», итальянские «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико».

По условиям достигнутой договоренности, указанные клубы должны прекратить свое участие в компании, созданной для функционирования Суперлиги. В качестве жеста доброй воли они пожертвуют 15 млн евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе, при этом 5% из данной суммы будет удержано за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне.

Кроме того, за участие в несанкционированном соревновании каждый из упомянутых клубов будет оштрафован на 100 млн евро, а за нарушение других обязательств в указанной декларации — на 50 млн евро.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» пока не достигли подобных договоренностей с УЕФА.

Противостояние © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Ранее «Ридус» писал о том, 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона», итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм». Присоединиться к ней на постоянной основе было предложено еще трем клубам.

Суперлигу возглавил президент «Реала» Флорентино. Сезон планировалось открыть в августе этого года.

В Международной федерации футбола (ФИФА) выступили против создания европейской Суперлиги, отметив, что подобные соревнования будут выходить «за рамки международных футбольных структур».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил, что12 клубов-основателей Суперлиги будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.