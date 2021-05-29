Европейские вирусологи доказали лабораторное происхождение COVID-19

О существовании доказательств искусственного происхождения коронавируса заявили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен.

Они утверждают, что китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в лаборатории, находящейся в Ухане.

По словам британца и норвежца, разработчики нового коронавируса попытались «замести следы» таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении COVID-19.

Проанализировав эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами, Далглиш и Соренсен пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По версии европейских специалистов, в уханьской лаборатории пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей, пишет Daily Mail.

Далглиш и Соренсен полагают, что китайские ученые взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в смертоносный SARS-Cov-2. Об этой манипуляции с вирусом свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» коронавируса.

Летучие мыши © pixabay.com

Поскольку все аминокислоты имеют положительный заряд, это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит, уточнил норвежский вирусолог. «Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — подытожил Соренсен.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рано или поздно человечество может столкнуться с новой пандемией, которая будет опаснее COVID-19.

Примечательно, что это заявление совпало с публикацией в Wall Street Journal, в которой были приведены данные разведки США, согласно которым осенью 2019 года трое сотрудников лаборатории центра вирусологии в китайском городе Ухань были госпитализированы с симптомами коронавируса.

Кроме того, республиканцы из комитета палаты представителей США заявили о наличии у них «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса. По их данным, первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.