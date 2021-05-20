В США появились доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Республиканцы из комитета палаты представителей США заявили о наличии у них «серьезных косвенных доказательств» лабораторного происхождения коронавируса.

По их данным, первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

В докладе республиканцев упоминается о предупреждениях американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности. Эти сообщения датированы 2017 годом, сообщает FOX News.

Кроме того, в публикации говорится о причастности к институту в Ухане китайских военных. Указывается также на появление характерных симптомов заболевания у связанных с лабораторией людей уже осенью 2019 года.

Обращается внимание и на противодействие Китая международным усилиям по установлению реального источника коронавируса.

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Ранее автор статьи, опубликованной в журнале Der Standard, напомнил, что в 2014 году американский научный журналист Николас Уэйд опубликовал ряд статей о происхождении нового вида бактериального оружия. В публикациях Уэйда говорилось о том, что ученые Института вирусологии Уханя проводили эксперименты над коронавирусами, с целью усиления их патогенности.

В опубликованном 30 марта докладе международной миссии экспертов о результатах их поездки в Китай в январе — феврале с целью выяснения происхождения COVID-19 отмечается нецелесообразность дальнейшей проработки версии об «утечке инфекции из лаборатории». Также не определена роль рынка морепродуктов в Ухане, на который первоначально пали подозрения. Наиболее вероятным эксперты считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку.



США и еще 13 государств выразили общую обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении коронавируса.

