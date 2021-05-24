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Латвия ответила на высылку своего посла из Минска

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БЧБ-флаг в Риге. © Twitter.com

БЧБ-флаг в Риге. © Twitter.com

В ответ на решение властей Белоруссии выслать из страны посла Латвии Эйнара Семаниса, Рига сообщила о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Об этом была проинформирована вызванная в МИД Латвии временная поверенная Белоруссии Наталья Садовская.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с государственным флагом Белоруссии в Риге, который поменяли на бело-красно-белый флаг оппозиции.

В итоге послу Латвии заявили решительный протест и предложили покинуть Белоруссию в течение суток.

«Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию — в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — цитирует главу МИД Белоруссии «Интерфакс».

Тем временем у посольства Латвии в Минске собрались около 40 человек с красно-зелеными государственными флагами, передает агентство.

Ранее сообщалось, что около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый. Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис. По словам градоначальника, в Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.

Мэр Риги с БЧБ-флагом © Twitter.com

Мэр Риги с БЧБ-флагом © Twitter.com

На такой шаг власти Латвии пошли после вчерашнего инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.

Авиакомпания AirBaltic объявила о своем решении не летать над территорией Белоруссии.

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