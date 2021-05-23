Политолог прокомментировал инцидент с задержанием основателя NEXTA

Основателю Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу, которого задержали в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, может грозить смертная казнь.

Такое мнение высказал эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец.

Он считает, что президент Беларуссии Александр Лукашенко способен пойти на подобную меру.

«По белорусским законам Протасевичу грозит смертная казнь, его могут расстрелять. И Лукашенко на это может пойти», — заявил Болкунец в беседе с URA.RU.

Эксперт добавил, что Лукашенко совершил неприличный поступок, который станет предметом обсуждения на саммите европейских стран.

Экстренную посадку самолета Болкунец назвал «актом международного терроризма» и предложил закрыть небо Белоруссии для воздушных судов. «Посадка и минирование — это терроризм. И то, что они совершили посадку самолета, они угрожали жизни и здоровью граждан, потому что с самолетом в воздухе могло случиться все, что угодно», — объяснил политолог.

Самолет, на котором летел Протасевич © t. me/breakingmash

Ранее сообщалось, что на борту самолета, выполнявшего рейс RF4978 из Афин в Вильнюс, находились 123 человека, в том числе бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

По информации пресс-службы аэропорта, пилоты сами запросили посадку в Минске «из-за сообщения о минировании».

Команду принять в минском аэропорту самолет авиакомпании Ryanair с якобы заложенной на борту бомбой отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Для сопровождения пассажирского борта с аэродрома Барановичи был поднят в воздух МиГ-29, который, по словам первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, «получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2».

В Белоруссии в отношении Протасевича заведено несколько уголовных дел. Его обвиняют по трем статьям УК: «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «Организация массовых беспорядков». Последняя из них предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Исключительная мера наказания ни одной из вышеперечисленных статей не предусмотрена.