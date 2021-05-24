У рижской гостиницы флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый
- 24 мая 2021, 17:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija в центре Риги, где проживают участники чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии поменяли на бело-красно-белый.
Замену собственноручно провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, сообщает агентство ЛЕТА.
По словам градоначальника, в Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом.
«Среди флагов чемпионата мира по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политические беженцы», — написал Стакис в Twitter.
Ринкевичс тоже сообщил в Twitter о замене флага, подчеркнув, что Латвия поддерживает народ соседней страны.
На такой шаг власти Латвии пошли после вчерашнего инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
Напомним, 23 мая самолет, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В результате был арестован летевший этим рейсом журналист Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы или даже смертная казнь.
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