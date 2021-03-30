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Обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19 выразили 14 стран

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Ухань, Китай. © Zuma\TASS

Ухань, Китай. © Zuma\TASS

США и еще 13 государств выразили общую обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении коронавируса.

Текст их совместного заявления обнародовала пресс-служба Госдепа.

Документ подписали представители США, Канады, Японии, Австралии, Великобритании, Дании, Израиля, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Норвегии, Словении, Чехии и Эстонии.

«Вместе мы поддерживаем прозрачное и независимое расследование происхождения пандемии нового коронавируса, в которое не будут вмешиваться и оказывать на него ненадлежащее влияние», — приводит ТАСС текст заявления.

В нем также обращается внимание на важность совместной работы над формированием научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболевания неизвестной природы в будущем.

© dpa/picture-alliance/ТАСС

© dpa/picture-alliance/ТАСС

С одной стороны, упомянутые страны полностью поддержали экспертов и сотрудников ВОЗ, признав их усердную работу, направленную на завершение пандемии коронавируса, но с другой, авторы заявления указали на то, что исследование было проведено со значительной задержкой, и у экспертов не было доступа к полной информации, а также образцам.

В опубликованном 30 марта докладе международной миссии экспертов о результатах их поездки в Китай в январе — феврале с целью выяснения происхождения COVID-19 отмечается нецелесообразность дальнейшей проработки версии об «утечке инфекции из лаборатории». Также не определена роль рынка морепродуктов в Ухане, на который первоначально пали подозрения. Наиболее вероятным эксперты считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку.

Группа экспертов ВОЗ прибыла в Китай для изучения вопроса происхождения коронавируса 14 января. Ученые почти месяц работали совместно с китайскими коллегами, посетили рынок морепродуктов «Хуанань», местный центр по контролю и профилактике заболеваний, а также Уханьский институт вирусологии и его максимально изолированную лабораторию, о которой ходили самые тревожные слухи.

9 февраля на пресс-конференции по итогам визита ученые заявили об отсутствии значимого результата своих исследований. При этом им удалось очертить контуры основных гипотез появления COVID-19, наиболее вероятной из которых следует считать передачу коронавируса человеку от диких животных через промежуточное звено.

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