«Без танков и грохота пушек»: немецкий политик спрогнозировал кибервойну

Третья мировая война пройдет в киберпространстве, заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер.

В доказательство своей теории, он привел в пример такие крупные кибератаки, как взлом компьютера канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году, а также атаки на компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США.

«Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не „на суше, на воде и в воздухе“, а скорее виртуально в киберпространстве — без танков и грохота пушек», — написал политик в своей статье для газеты Handelsblatt.

Эттингер включил в число стран, владеющих мощными киберсилами, Россию, США, Китай, Израиль и Иран, особо выделив из них Россию. Германии он посоветовал уделить больше внимания усилению киберзащиты, так как на данный момент она отстает от своих конкурентов в данной сфере. Бывший еврокомиссар также подверг критике политику Евросоюза в отношении киберзащиты, отметив, что ЕС за период с 2021 по 2027 годы выделила на защиту киберпространства всего полтора миллиарда евро.

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«Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота», — резюмировал Эттингер.

Недавно президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. В ближайшее время будет создан совет при президенте (Cybersecurity Safety Review Board), который займется анализом вопросов, связанных с киберпреступностью.

Ранее Байден заявил о непричастности России к кибератаке на компанию-оператора трубопровода Colonial Pipeline. По его словам, пока отсутствуют данные разведки о российском участии в хакерском нападении.

По предварительным данным, кибератаку совершила 7 мая группировка DarkSide, известная тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, а предпочитает делать своими жертвами крупные компании, способные заплатить большой выкуп. В результате из-за возникших перебоев в работе Colonial Pipeline нефть выросла в цене.