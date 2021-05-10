Байден назвал причастных к кибератаке на трубопровод в США

Президент США Джо Байден заявил о непричастности России к кибератаке на компанию-оператора трубопровода Colonial Pipeline.

По его словам, пока отсутствуют данные разведки о российском участии в хакерском нападении.

Американский лидер также заявил, что США будут бороться с вирусами-вымогателями и намерены добиться координации усилий мирового сообщества в этом вопросе.

По мнению главы Белого дома, за кибератакой стоят транснациональные преступные элементы, а не конкретное государство. Произошедшее с Colonial Pipeline Байден назвал уголовным деянием и подчеркнул, что зачастую злоумышленники используют глобальные сети для отмывания денег.

Трубопровод Colonial Pipeline © EPA/TASS

При этом он не исключил, что хакеры могут находиться в РФ. «Есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Байден заявил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По предварительным данным, кибератаку совершила 7 мая группировка DarkSide, известная тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, а предпочитает делать своими жертвами крупные компании, способные заплатить большой выкуп. В результате из-за возникших перебоев в работе Colonial Pipeline нефть выросла в цене.

Известно, что Colonial Pipeline управляет крупнейшим трубопроводом нефтепродуктов в США и ежедневно транспортирует 2,5 млн баррелей. Его остановка может привести к дефициту бензина, дизельного топлива и авиакеросина.