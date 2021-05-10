Кибератака на трубопровод в США привела к подорожанию нефти

В результате кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline в США и возникших из-за этого перебоях в его работе нефть выросла в цене.

Как свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, 10 мая в ходе торгов эталонная Brent подорожала до 68,89 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 65,43 доллара за баррель. По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, а WTI — на 2,1%.

По данным CNBC, к росту цен на углеводороды привела кибератака на трубопровод Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США.

Трубопровод Colonial Pipeline © EPA/TASS

Предположительно, атаку совершила 7 мая группировка DarkSide, известная тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, а предпочитает делать своими жертвами крупные компании, способные заплатить большой выкуп.

Поскольку трубопровод закрыт уже несколько дней, данный факт вызывает у аналитиков опасения по поводу поставок топлива.

Газета The New York Times предполагает, что остановка работы Colonial Pipeline может привести к росту цен на нефть, а также к дефициту бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

В компании заявили, что в настоящее время разрабатывается «план перезапуска системы», которая позволит восстановить обслуживание некоторых небольших линий между терминалами и пунктами доставки. При этом о полном возобновлении работы пока говорить преждевременно.

Известно, что Colonial Pipeline управляет крупнейшим трубопроводом нефтепродуктов в США и ежедневно транспортирует 2,5 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что после майских праздников правительство РФ рассмотрит проект постановления об ограничении экспорта нефтепродуктов для недопущения роста цен на топливо. Ограничение могут установить сроком на три месяца.