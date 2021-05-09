Экс-президент Армении и две партии сформировали предвыборный блок

В Ереване состоялась презентация предвыборного блока «Армения», который будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах.

Его сформировали бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии — «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».

На площади Свободы в Ереване был организован митинг политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», новую партию «Возрождающаяся Армения» возглавил экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян.

Одна из старейших армянских партий «Дашнакцутюн», основанная в 1890 году в Тифлисе, является членом международной неправительственной социал-демократической организации Социалистиический интернационал (Социнтерн), главный офис которой расположен в Лондоне.

Во времена президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна «Дашнакцутюн» входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена. Многие ее члены оказались в тюрьме. В настоящее время эта партия является оппозиционной.

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство страны ушли в техническую отставку перед выборами. Пашинян остался исполнять обязанности главы кабмина.

Никол Пашинян © EPA\TASS

Правящая фракция «Мой шаг», оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» и президент страны договорились о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Пашинян предостерег представителей оппозиции от нарушения договоренностей, достигнутых в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с ноября прошлого года, когда в Москве было подписано соглашение с Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

