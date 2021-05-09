Экс-президент Армении и две партии сформировали предвыборный блок
- 09 мая 2021, 16:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Ереване состоялась презентация предвыборного блока «Армения», который будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах.
Его сформировали бывший президент Армении Роберт Кочарян и две партии — «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».
На площади Свободы в Ереване был организован митинг политических сил, присоединившихся к Кочаряну.
Как сообщает корреспондент «РИА Новости», новую партию «Возрождающаяся Армения» возглавил экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян.
Одна из старейших армянских партий «Дашнакцутюн», основанная в 1890 году в Тифлисе, является членом международной неправительственной социал-демократической организации Социалистиический интернационал (Социнтерн), главный офис которой расположен в Лондоне.
Во времена президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна «Дашнакцутюн» входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена. Многие ее члены оказались в тюрьме. В настоящее время эта партия является оппозиционной.
Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство страны ушли в техническую отставку перед выборами. Пашинян остался исполнять обязанности главы кабмина.
Правящая фракция «Мой шаг», оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» и президент страны договорились о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.
Пашинян предостерег представителей оппозиции от нарушения договоренностей, достигнутых в преддверии внеочередных парламентских выборов.
Армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с ноября прошлого года, когда в Москве было подписано соглашение с Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
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