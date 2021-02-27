Сторонники армянской оппозиции пообещали протестовать до отставки Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна останутся перед парламентом на проспекте Баграмяна в Ереване до отставки главы правительства, заявил представитель оппозиции Ишхан Сагателян.

Он призвал сторонников оппозиции продолжить борьбу.

«Мы не покинем площадь, пока эта предательская власть находится в здании правительства», — цитирует Сагателяна «РИА Новости».

Как сообщает ТАСС, в субботу, 27 февраля, сторонники оппозиции устроили шествие по центральным улицам Еревана и вернулись к зданию парламента.

Напомним, участники 10-тысячного митинга требовали не отправлять в отставку начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, чего добивался премьер-министр Никол Пашинян. Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об отставке и успел озвучить свое решение до истечения срока ультиматума, который выдвинула оппозиция.

Эта информация была встречена митингующими громкими аплодисментами.

Вечером участники шествия вернулись к зданию парламента, где расположен палаточный городок оппозиции, который, как утверждают участники акции, останется здесь до отставки премьера.

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По информации газеты «Известия», сторонники армянской оппозиции провели уже вторую ночь в палаточном лагере. На ночь в нем остались 20−30 человек. До этого там провели ночь около 200 человек.

Очередной виток политического кризиса в Армении спровоцировал именно премьер, заявив 24 февраля о крайне низкой (10-процентной) эффективности российских «Искандеров».

С этим заявлением в обидной для премьера форме не согласился замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, которого Пашинян немедленно отправил в отставку, а следом предложил уйти начальнику Генштаба.

В ответ Вооруженные силы Армении потребовали отставки самого Пашиняна, который расценил это как попытку переворота и призвал сторонников выйти на улицы.

Народ вышел, но оказалось, что сторонников и противников Пашиняна оказалось примерно поровну, и они не упустили возможность устроить драку в центре Еревана.