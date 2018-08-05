найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

00787

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Small default

© ИТАР-ТАСС/ Алексей Панов

Суд в Ереване изменил меру пресечения бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, сообщает ТАСС.

Его адвокат Арам Орбелян сообщил журналистам, что бывший глава государства будет освобожден из-под стражи немедленно.

В настоящее время у здания суда противники и сторонники Кочаряна обмениваются оскорблениями, полиция старается не допустить стычек, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», экс-президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в июле прошлого года.

Роберта Кочаряна, бывшего президентом Армении с 1998 по 2008 год, обвиняют по статье Уголовного кодекса «Свержение конституционного строя» в связи с разгоном демонстраций против результатов президентских выборов, которые проходили в центре Еревана в марте 2008 года.

Акции протеста тогда проводила оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. В столкновениях митингующих с полицией тогда погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11031272читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
452712026читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806786читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

79024588читать позжечитаю позже