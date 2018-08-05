Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Суд в Ереване изменил меру пресечения бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, сообщает ТАСС.

Его адвокат Арам Орбелян сообщил журналистам, что бывший глава государства будет освобожден из-под стражи немедленно.



В настоящее время у здания суда противники и сторонники Кочаряна обмениваются оскорблениями, полиция старается не допустить стычек, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», экс-президента Армении Роберта Кочаряна арестовали в июле прошлого года.

Роберта Кочаряна, бывшего президентом Армении с 1998 по 2008 год, обвиняют по статье Уголовного кодекса «Свержение конституционного строя» в связи с разгоном демонстраций против результатов президентских выборов, которые проходили в центре Еревана в марте 2008 года.

Акции протеста тогда проводила оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. В столкновениях митингующих с полицией тогда погибли десять человек, около 200 получили ранения.