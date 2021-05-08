Телохранители «зюгановца» Блоцкого избили юного комсомольца: видео

Охрана депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого избила некоего юного комсомольца за то, что тот написал краской на лимузине Maybach парламентария слово «гниль». Видео расправы над молодым человеком было выложено в Сеть.

Порча автомобиля Блоцкого — своеобразная акция против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как сообщил избитый комсомолец, молодым коммунистам очень не нравится, что Зюганов наживается на продаже думских мандатов миллионерам и миллиардерам.

Парламентарий Владимир Блоцкий сколотил огромное состояние за счет экспорта за рубеж российских морепродуктов. Из декларации следует, что у него в собственности находятся 22 объекта недвижимости, в том числе роскошный особняк в Великобритании. Блоцкий входит в число богатейших депутатов Госдумы.

В КПРФ подобные вещи случаются постоянно. Это последствия противоречий, которые существуют между партийной верхушкой и остальными коммунистами. Верхушка торгует мандатами, ездит на лимузинах. Яркий пример такого подхода — продажа статуса кандидата в президенты России олигарху Павлу Грудинину. Молодежи, у которой остались какие-то принципы, идеалы, все это, конечно, не нравится, — прокомментировал ситуацию политолог Олег Матвейчев.

Он считает, что телохранителей Блоцкого нужно привлечь к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

«Депутат мог бы пожаловаться на комсомольца в суд, но избиение человека — это, на мой взгляд, нечто уже неприемлемое», — заключил эксперт.

Ранее коммунисты пожаловались, что «зюгановцы» из высшего руководства КПРФ развернули террор против первичных ячеек партии и региональных отделений. Идейных сторонников Коммунистической партии выставляют на улицу, а вместо них приходят карьеристы и представители криминалитета.

16 апреля сторонники КПРФ направили делегатам XVIII съезда партии письмо, в котором обвинили руководство КПРФ в «разложении и оторванности от коммунистических низов».

«КПРФ имеет все шансы повторить судьбу КПСС. Народ отвернется от нас. И это будет новым тяжелым поражением коммунистической идеи в России. Ответственность за назревающее поражение будет полностью лежать на нынешнем руководстве КПРФ», — указано в послании.



24 апреля КПРФ угодила в скандал из-за плаката, вывешенного рядом с подмосковным санаторием «Снегири», где проходил съезд партии. На баннере красовалась цитата «Слова строят мосты в неизведанные области». Эту фразу коммунисты приписали Геннадию Зюганову. Но на самом деле это высказывание принадлежит не Зюганову, а фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.