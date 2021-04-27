«Трамплин в большую политику»: кто растащит электорат гниющей КПРФ

Высшее руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым развернуло террор против первичных ячеек партии и региональных отделений. Рядовых коммунистов выставляют на улицу, а вместо них приходят карьеристы и представители криминалитета.

Так, например, первый секретарь Пензенского обкома КПРФ Георгий Каменев и молодой коммунист из Подмосковья Виктор Царихин (его покровителем является член ЦК партии депутат Госдумы Юрий Афонин. — Прим. ред.) устроили локальный переворот в Ленинградском обкоме. Нанятая ими охрана не допустила на заседание регионального отделения делегатов из Выборгского и Всеволожского районов, среди которых был и первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Андрей Попов. В итоге Попов был заочно снят с должности, а его место занял 32-летний Царихин. Он распорядился распустить комитеты КПРФ в Выборгском и Всеволожском районах, чтобы сформировать их заново. Коммунисты из Выборга и Всеволожска почти единогласно отказались подчиняться Царихину.

Не менее грустно дела обстоят в Ульяновской области. Там на должность руководителя местного горкома КПРФ коммунисты поставили некоего Айрата Гибатдинова, в 2018 году ставшего вице-спикером областного заксобрания. Гибатдинов владеет компаниями, оказывающими ритуальные и охранные услуги. Ранее он состоял в преступной группировке «Варфоломеевские». В криминальных кругах Гибатдинов известен под кличкой Гиббон. На XVIII съезде КПРФ Айрат Гибатдинов вошел в состав ЦК партии.

Рядовые коммунисты мириться с произволом зюгановцев не желают. 16 апреля они направили делегатам XVIII съезда партии письмо, в котором обвинили руководство КПРФ в «разложении и оторванности от коммунистических низов».

Раньше наши «вожди» хоть ездили на кустовые совещания. Да и там общались с людьми только из президиумов. А сейчас мы забыли, как они выглядят, и они забыли о нашем существовании. В результате региональное руководство загнивает. Верх берут соглашатели и откровенные карьеристы. Они погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях устава для сохранения своей власти, окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов, — сетуют партийцы.

Если ситуация останется без изменений, то дальнейшая судьба КПРФ пойдет «вкривь и вкось», прогнозируют авторы письма.

«Партия повторит судьбу КПСС. Народ отвернется от нас. И это будет новым тяжелым поражением коммунистической идеи в России. Ответственность за назревающее поражение будет полностью лежать на нынешнем руководстве КПРФ», — указано в послании.



Гниение КПРФ может послужить неплохим трамплином для других левых партий, считает политолог Олег Матвейчев.

КПРФ абсолютно коммерциализировалась. Как говорится, от ушей и до хвоста. Самым пиком этой коммерциализации было выдвижение на президентские выборы олигарха Павла Грудинина. Он приватизировал святое имя Ленина — «Совхоз имени Ленина». Во время президентских выборов он ездил и спешно закрывал или переоформлял свои заграничные счета, где хранились ценные бумаги, баснословные деньги и золотые слитки. Все это могло происходить только с ведома Зюганова. Вероятно, Грудинин хорошо заплатил руководству КПРФ за свое выдвижение. В общем, коммерциализация на самом высшем уровне. Для руководителей КПРФ деньги теперь значат куда больше, чем коммунистические идеалы, — рассказал Матвейчев в интервью ridus.ru.

«Естественно, из партии уходят идейные люди, КПРФ теряет избирателей. Электорат перетекает к иным левым партиям. В частности, на электорат КПРФ претендуют „Коммунисты России“, „Справедливая Россия — За правду“ и „Российская партия свободы и справедливости“, которая пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста Максима Шевченко. Еще недавно Шевченко был членом КПРФ, однако с коммунистами он разругался. Для новых политических сил, придерживающихся левой идеологии, разложение КПРФ — это, безусловно, шанс утвердиться в российской политике», — заключил эксперт.

Напомним, 24 апреля КПРФ угодила в скандал из-за плаката, вывешенного рядом с подмосковным санаторием «Снегири», где проходил съезд партии. На баннере красовалась цитата «Слова строят мосты в неизведанные области». Эту фразу коммунисты приписали Геннадию Зюганову. Но на самом деле это высказывание принадлежит не Зюганову, а фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.