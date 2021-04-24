«Слова строят мосты…»: Зюганов стал выражаться цитатами Гитлера

Плакат КПРФ, вывешенный рядом с подмосковным санаторием «Снегири», где сегодня проходит съезд партии, вызвал кромешное недоумение.

На баннере есть цитата «Слова строят мосты в неизведанные области». Данную фразу коммунисты приписывают своему лидеру Геннадию Зюганову. Но на самом деле это высказывание принадлежит не Зюганову, а фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. При этом организаторы съезда уверяют, что все цитаты были согласованы с высшим руководством КПРФ.

Заимствование, конечно, неполное. Гитлер любил повторять, что «слова наводят мосты», а не «строят». Впрочем, от этого конфуз менее нелепым не стал.



Ситуация предельно смешная, но в то же время и грустная, прокомментировала в интервью ridus.ru политолог Анна Федорова.

Это яркий пример того, насколько наплевательски в КПРФ подходит к организации собственных мероприятий. Все-таки КПРФ — парламентская партия, и уровень подготовки к съездам там должен быть на максимально высоком уровне. Не хотелось бы думать, что плакат с цитатой Гитлера — признак системной деградации партии, но все возможно, — пояснила Федорова.

Ранее эксперты констатировали острый управленческий кризис в КПРФ. Многие представители партии хотят, чтобы престарелый Зюганов подал поскорее в отставку. Однако сам лидер коммунистов никуда уходить не собирается. Судя по всему, он решил «умереть на посту», считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.