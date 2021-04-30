«Партия негодяев и белогвардейцев»: коммунисты массово отказываются от КПРФ

Один из основателей КПРФ, бывший депутат Госдумы и глава общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» Иван Никитчук заявил о своем выходе из партии коммунистов. По его словам, руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым сотрудничает с различными «негодяями, мерзавцами и проходимцами».

Особенно Никитчука раздражает персона действующего депутата Госдумы РФ и члена ЦК КПРФ Павла Дорохина.

Этот насквозь фальшивый коммунист при полном одобрении Зюганова выпускает книги, в которых выставляет Владимира Ленина русофобом, развратником и уничтожителем русского народа. А его книга «Сталин и церковь»? В ней приспособленец и негодяй Дорохин вылил море белогвардейского дерьма и помоев на Советскую власть. Он изобразил Иосифа Сталина лицемером, обманывавшим партию и коммунистов, скрывавшим свои религиозные убеждения: якобы он где-то в подвалах Кремля молился, причащался, замаливая свои грехи. Вот за это вы его тащите в состав ЦК? Вот таким должно быть звание настоящего коммуниста? — негодует Иван Никитчук.

Он добавил, что «честный коммунист не может состоять в одной партии с такими людьми, как Павел Дорохин».

«Я вступал в коммунистическую партию в 1974 году, почти 50 лет назад, но это была другая партия, в которой белогвардейцев, проходимцев и негодяев не тащили за уши в руководящие органы партии», — заключил Никитчук.



Ранее рядовые коммунисты пожаловались, что зюгановцы из высшего руководства КПРФ развернули террор против первичных ячеек партии и региональных отделений. Идейных сторонников КПРФ выставляют из партии, а вместо них приходят карьеристы и представители криминалитета.

16 апреля коммунисты направили делегатам XVIII съезда партии письмо, в котором обвинили руководство КПРФ в «разложении и оторванности от коммунистических низов».



«КПРФ имеет все шансы повторить судьбу КПСС. Народ отвернется от нас. И это будет новым тяжелым поражением коммунистической идеи в России. Ответственность за назревающее поражение будет полностью лежать на нынешнем руководстве КПРФ», — указано в послании.

Напомним, 24 апреля КПРФ угодила в скандал из-за плаката, вывешенного рядом с подмосковным санаторием «Снегири», где проходил съезд партии. На баннере красовалась цитата «Слова строят мосты в неизведанные области». Эту фразу коммунисты приписали Геннадию Зюганову. Но на самом деле это высказывание принадлежит не ему, а фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.