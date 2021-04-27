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Владельцам Android-смартфонов рекомендовали отключить ряд функций

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Android © Zuma\TASS

Android © Zuma\TASS

Злоумышленники могут завладеть данными о платежных картах, если они автоматически сохраняются на Android-смартфонах.

В целях безопасности следует запретить сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам, советуют специалисты.

Поэтому в настройках мобильного браузера Chrome нужно открыть раздел «Способы оплаты» и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платежных данных.

Эксперты Hi-Tech Mail.ru также рекомендуют запретить сайтам проверять, есть ли на вашем устройстве сохраненные платежные данные. Чтобы отключить эту функцию, надо открыть раздел «Конфиденциальность и безопасность» и сделать неактивным пункт «Доступ к способам оплаты».

Кроме того, рекомендуется открыть в браузере меню «Флаги» и ввести в адресной строке Chrome://flags, после чего найти и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Благодаря этому сторонние сайты больше не смогут предлагать автоматически заполнить платежные данные, и эта настройка синхронизируется на всех гаджетах.

© pexels.com

На Android-смартфонах следует отключить ряд функций. © pexels.com

Также эксперты посоветовали в том же меню активировать опцию «Safety Check on Android», которая отвечает за безопасный просмотр веб-страниц и сообщает о раскрытых паролях, а также о других данных в случае их утечки.

Как писал ранее «Ридус», в магазине Google Play найдено вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix. Оно якобы позволяет пользователям просматривать контент стримингового сервиса. Отслеживая уведомления пользователей в WhatsApp, эта вредоносная программа автоматически отправляет от их имени ответы на входящие сообщения с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium из любой точки мира.

Также стало известно, что экспертам «Лаборатории Касперского» удалось обнаружить в популярном мессенджере фейковую рассылку с информацией о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. Ссылка в сообщении вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения, а для ее использования необходимо было оформить платную подписку.

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