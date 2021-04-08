Вредоносное ПО обнаружено под маской приложения Netfliх

В магазине Google Play найдено вредоносное ПО под названием FlixOnline, которое маскируется под официальное приложение Netflix.

Оно якобы позволяет пользователям просматривать контент стримингового сервиса, сообщает компания Check Point Software Technologies.

Отслеживая уведомления пользователей в WhatsApp, эта вредоносная программа автоматически отправляет от их имени ответы на входящие сообщения с предложением двухмесячного бесплатного просмотра Netflix Premium из любой точки мира.

В результате с помощью вредоносного ПО, которое распространяется через ссылки, злоумышленники похищают информацию и данные из учетных записей пользователей WhatsApp, а также распространяют поддельные или вредоносные сообщения среди контактов и групп в этом мессенджере.

«Вредоносное ПО было специально разработано таким образом, чтобы распространяться между устройствами, — пояснили эксперты компании. — Оно способно переходить с одного устройства на другое сразу после того, как пользователь Android кликнет на ссылку в сообщении».

Google уведомили о вредоносном ПО, после чего приложение было удалено. За два месяца его успели загрузить примерно 500 раз.

«Если заподозрили атаку, немедленно удалите приложение и измените все свои пароли», — рекомендует глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

Ранее стало известно, что экспертам «Лаборатории Касперского» удалось обнаружить в популярном мессенджере фейковую рассылку с информацией о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. Ссылка в сообщении вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения, а для ее использования необходимо было оформить платную подписку.

