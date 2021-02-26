В Google Play обнаружено мошенническое приложение

Мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги, было обнаружено в Google Play.

Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского», экспертам которой в феврале удалось обнаружить в популярном мессенджере фейковую рассылку с информацией о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей.

Ссылка в сообщении вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения, а для ее использования необходимо было оформить платную подписку.

«В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки, — приводит „РИА Новости“ слова экспертов „Лаборатории Касперского“. — У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал».

Выяснилось, что под видом более 20 разных программ и брендов скрывался «троянец», который мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, популярных в России. Кроме того, он выдавал себя за приложение для кастомизации тем и заставок для смартфонов, а также за приложение с читами для популярной мобильной игры.

Специалисты уведомили Google об обнаруженной угрозе.

Отмечается, что подписка, которую должен был оформить пользователь при установке приложения, стоила в среднем 600 рублей в неделю. Число установок превысило десять тысяч. Потенциальный ущерб только от этого приложения мог составить шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 60% мошеннических атак в Сети происходит по сценарию покупки или продажи товаров на сайтах объявлений и маркетплейсов, а также на поддельных ресурсах, которые злоумышленники делают похожими на официальные страницы. О такой статистике в 2020 году рассказали в банке «Тинькофф». За год до этого доля таких преступлений составляла менее 25%.

