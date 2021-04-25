«Спутник V» признали в Венгрии самой безопасной вакциной от COVID-19

В рейтинге, опубликованном правительством Венгрии, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» признана самой безопасной и эффективной вакциной.

Установлено, что по сравнению с российским препаратом уровень смертности при использовании вакцины Pfizer выше в 32 раза, а уровень инфицирования — в 6 раз.

«Спутник V» — лучший в плане безопасности (в 7−32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2−7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных", — говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

В сообщении также приводятся слова главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша, который 22 апреля заявил, что «Sinopharm лучше, чем Pfizer, а „Спутник V“ — лучший».

Напомним, в ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы «Спутника V» для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения одобрил применение в Венгрии российского препарата.

Кроме него в этой стране также используют еще четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Ранее сообщалось, что по всему миру уже введено более миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российской вакциной «Спутник V» привито около 10−11 миллионов человек.

Согласно данным 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

«Спутник V» уже зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек, а по количеству полученных одобрений государственными регуляторами эта вакцина занимает второе место в мире.