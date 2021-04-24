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AFP: число прививок от COVID-19 превысило в мире один миллиард

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

По всему миру уже введено более миллиарда доз вакцин от коронавируса.

Об этом заявило агентство Франс Пресс (AFP), сославшись на собственные подсчеты, сделанные на основе официальных данных властей.

Согласно этой статистике, по состоянию на 20:45 мск число введенных доз вакцин уже составляет во всем мире 1 002 938 540.

Их использовали в 207 странах и территориях, где уже проходят массовые вакцинации, пишет AFP.

По информации Worldometer, за весь период пандемии коронавирусом заразились около 147 млн человек, скончались более 3,1 млн.

Вакцинация © Pixabay.com

Вакцинация © Pixabay.com

Как писал ранее «Ридус», президент России Владимир Путин призвал правительство и глав регионов организовать повсеместную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это должно позволить уже к осени сформировать в стране коллективный иммунитет. Об этом глава государства рассказал в ходе Послания Федеральному собранию.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российской вакциной «Спутник V» привито около 10−11 миллионов человек.

Между тем в Евросоюзе сообщают о новых мутациях коронавируса и призывают граждан делать прививки. Выбор вакцин у европейцев небольшой — либо AstraZeneca, которая уже зарекомендовала себя как источник тромбозов, либо Johnson & Johnson, использование которой было запрещено, а сейчас возобновляется.

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