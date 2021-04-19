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По результатам вакцинации в РФ «Спутник V» оказался эффективным на 97,6%

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Вакцинация в Москве © Агентство «Москва»

Вакцинация в Москве © Агентство «Москва»

Согласно данным 3,8 миллиона вакцинированных россиян, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

Этот показатель значительно превышает данные, ранее опубликованные медицинским журналом The Lancet (91,6%).

Как сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи, эффективность препарата была установлена по результатам анализа данных о заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

Начиная с 35-го дня с даты первого укола заболеваемость составила всего 0,027%, а заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период составила 1,1%, приводит «РИА Новости» данные релиза.

«Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что „Спутник V“ обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», — цитирует агентство главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Вакцинация

Вакцинация "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в Москве. © Михаил Терещенко/ТАСС

«Спутник V» уже зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек, а по количеству полученных одобрений государственными регуляторами эта вакцина занимает второе место в мире.

Как писал ранее «Ридус», в Германии набирает популярность новый вид туризма — вакцинный. Поскольку Москва частично открыла границы для жителей этой страны, а в ЕС пока размышляют, разрешить ли вакцинацию «Спутником V», немцы решили не терять время и слетать на прививку в Россию. За минувшие выходные в РФ прибыли не менее 50 граждан Германии.

Первые массовые туры, включающие вакцинацию от коронавирусной инфекции, организовала норвежская компания. Турпакет из авиаперелета, визы, проживания в гостинице и трансфера с гидом стоит 1999 евро (около 184 тысяч рублей). Сама прививка «Спутником V» обходится иностранцам в 300 евро (27,5 тысяч рублей).

Тем временем в Германии готовы начать прямые переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V» в сжатые сроки.

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