Премьер Франции признал терактом нападение на сотрудницу полиции

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал новой террористической атакой нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе (департамент Ивлин).

По данным французских СМИ, в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня мужчина нанес сотруднице комиссариата полиции несколько ударов в горло, в результате чего женщина скончалась.

Совершивший нападение гражданин Туниса умер от огнестрельных ран, полученных при задержании.

Инцидент произошел в холле комиссариата, причем преступника поначалу приняли за обычного посетителя, пришедшего в комиссариат за справкой.

Расследованием этого преступления занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

«Вновь департамент Ивлин подвергся тяжелому испытанию террористической атакой», — цитирует Кастекса AFP. Он напомнил о двух терактах, произошедших ранее в этом департаменте: в городе Маньявиль в 2016 году и осенью прошлого года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, где был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати.

Премьер выразил соболезнования семье убитой сотрудницы полиции и отдал дань ее коллегам, которые немедленно нейтрализовали нападавшего.

В свою очередь глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии, сообщает агентство. «Особое внимание следует обратить на охрану помещений по приему граждан», — указывается в распоряжении.

В октябре прошлого года глава французского правительства объявил о том, что план борьбы с терроризмом Vigipirate, который постоянно действует во Франции в последние годы, переведен на высший уровень. Это решение было принято в рамках срочных мер в связи с терактом в Ницце.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам, убив трех человек. Среди погибших был священник. Нападавший был тяжело ранен и задержан полицией, его личность пока не установлена. Как ранее писал «Ридус», убийца кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания.