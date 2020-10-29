План борьбы с терроризмом переведен во Франции на высший уровень

План борьбы с терроризмом Vigipirate, который постоянно действует во Франции в последние годы, переведен на высший уровень.

Это решение было принято в рамках срочных мер в связи с терактом в Ницце, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Выступая в Национальном собрании, он назвал произошедшее «подлым и варварским актом, который поверг в траур всю страну», и заверил, что ответ властей будет «быстрым и решительным».

Согласно существующим во Франции правилам, повышение уровня антитеррористических мер проводится в стране во всех случаях после терактов на ее территории и означает мобилизацию на обеспечение безопасности более крупных сил полиции и армии, а также выделение необходимых финансовых средств для расширения их деятельности.

Напомним, 29 октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам, убив трех человек. Среди погибших был священник. Нападавший был тяжело ранен и задержан полицией, его личность пока не установлена. Как ранее писал ridus.ru, убийца кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания.



Спустя два часа в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и бросился на полицейских с криком «Аллах акбар». В ответ стражи порядка открыли огонь.



В Саудовской Аравии местный житель попытался напасть с ножом на охранника консульства Франции в городе Джидда. Полиции удалось своевременно обезоружить нападавшего.

Волна атак исламских радикалов, вооруженных ножами, началась в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 16 октября. Там был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который, рассказывая ученикам о свободе слова, использовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После гибели Пати президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программой борьбы с радикализмом и сепаратизмом в стране, после чего французские СМИ принялись активно публиковать оскорбительные для мусульман карикатуры.