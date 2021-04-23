Мосгорсуд освободил Киркорова от уплаты 780 тысяч евро латвийскому банку

Певцу Филиппу Киркорову не придется платить 780 тысяч евро по иску латвийского банка ABLV.

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с артиста этой суммы.

Как рассказал его представитель Александр Добровинский, ABLV рассчитывал отсудить у Киркорова почти четыре миллиона евро.

По словам адвоката, «удалось отбиться от всех исков латвийского банка». «В прошлом месяце мы одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде, — рассказал он ТАСС. — На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору».

Филипп Киркоров. © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как писал ранее «Ридус», в декабре 2019 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск латвийского банка ABLV, которому Киркоров задолжал 779 тысяч евро. По решению суда, взысканию подлежало все имущество, заложенное по ипотечному договору. В частности, предполагалось, что с молотка пойдет московская квартира певца стоимостью более 193 миллионов рублей.

В августе 2019 года появилась информация, что Киркоров задолжал 80 тысяч рублей комбинату питания «Кремлевский», который входит в Управделами президента. Артист уже больше года не может заплатить за питание артистов своей труппы, в связи с чем комбинат подал на него в суд.



Также сообщалось, что в марте того же года лидер электронной группы Space, французский композитор Дидье Маруани снова подал иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову на сумму 272 миллиона рублей.

В том же месяце Маруани и его юриста задержали в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.

