На Киркорова подали в суд за то, что он не оплатил питание для своей труппы

Популярный певец Филипп Киркоров задолжал 80 тысяч рублей комбинату питания «Кремлевский», который входит в Управделами президента.

Как сообщила представитель Управделами Елена Крылова, артист уже год не может заплатить за питание артистов своей труппы, в связи с чем комбинат подал на него в суд.

По словам Крыловой, в августе 2018 года певец давал концерт в Кремле и заказал дополнительное питание для труппы. Концертный директор Киркорова подписал с комбинатом все необходимые акты и закрывающие документы, однако с тех пор деньги за еду так и не поступили.

В результате было решено направить иск в арбитражный суд, поскольку законом предусмотрено, что в подобных ситуациях государственное бюджетное учреждение обязано отстаивать свои права в суде.

«К Филиппу Бедросовичу мы относимся с глубоким уважением. Думаю, что он не в курсе этой ситуации», — приводит «Интерфакс» слова представителя Управделами.

Крылова также выразила надежду на то, что, несмотря на этот эпизод, сотрудничество комбината питания с Киркоровым будет продолжено.

Ранее певица Валерия обвинила Киркорова и Баскова в том, что они «накрутили» лишние просмотры своему совместному клипу «Ибица» на YouTube.