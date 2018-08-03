Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей

Лидер электронной группы Space, французский композитор и музыкант Дидье Маруани, снова подал иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову на сумму 272 миллиона рублей, сообщил его адвокат Евгений Тарло.

В иске также фигурирует композитор Олег Попков.

По словам адвоката, ответчики и их компании использовали часть песни Дидье Маруани, «причем это основная часть песни, наиболее заметная, значительная».

Юрист отметил, что имеется в виду песня «Жестокая любовь», исполняемая Филиппом Киркоровым.

Маруани лично подал иск в Таганский районный суд Москвы, сообщает kp.ru.



Музыкант отметил, что для него принципиально важно «вернуть отцовство» своей песни, добавляет газета «Известия».

В ноябре 2016 года, как сообщал «Ридус», Маруани уже пытался судиться с Киркоровым из-за песни «Жестокая любовь». Лидер группы Space подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав. Маруани посчитал, что эта песня является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности



В том же месяце Маруани и его юриста задержали в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.