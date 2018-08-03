Маруани подал новый иск к Киркорову на 272 млн рублей
- 18 марта 2019, 16:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Лидер электронной группы Space, французский композитор и музыкант Дидье Маруани, снова подал иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову на сумму 272 миллиона рублей, сообщил его адвокат Евгений Тарло.
В иске также фигурирует композитор Олег Попков.
По словам адвоката, ответчики и их компании использовали часть песни Дидье Маруани, «причем это основная часть песни, наиболее заметная, значительная».
Юрист отметил, что имеется в виду песня «Жестокая любовь», исполняемая Филиппом Киркоровым.
Маруани лично подал иск в Таганский районный суд Москвы, сообщает kp.ru.
Музыкант отметил, что для него принципиально важно «вернуть отцовство» своей песни, добавляет газета «Известия».
В ноябре 2016 года, как сообщал «Ридус», Маруани уже пытался судиться с Киркоровым из-за песни «Жестокая любовь». Лидер группы Space подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав. Маруани посчитал, что эта песня является переработкой его композиции Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности
В том же месяце Маруани и его юриста задержали в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.
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