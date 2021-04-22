Глава МИД Чехии: страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ

Чехию должны покинуть 63 сотрудника российского посольства вместе с членами семей, заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, выступая по Чешскому телевидению.

Ранее он сообщил о решении сократить число сотрудников посольства РФ в Праге.

Глава МИД уточнил, что состав российской дипмиссии уменьшится до количества сотрудников чешского посольства в Москве.

По его словам, российская сторона должна отозвать своих людей из Чехии до конца мая.

Посольство РФ в Праге © AP/TASS

Хотя в правительстве Чехии утверждают, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге, директор международного департамента администрации президента Рудольф Йиндрак заявлял, что, если считать вместе с культурными и торгово-экономическими представительствами, число чешских сотрудников в РФ, наоборот, больше — «примерно на 50 человек».

С учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии в ответ на враждебные действия Праги.

Как писал «Ридус», в настоящее время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 технических служащих, а в дипмиссии Чехии в Москве — соответственно 5 и 19 (это данные МИД Чехии).

В правительстве Чехии считают, что в российском посольстве следует оставить хотя бы пять человек, и то если Россия не откажется от высылки 20 чешских дипломатов. Соответствующий ультиматум Прага выдвинула Москве накануне, когда глава чешского МИДа Якуб Кулганек заявил, что Россия должна до 12:00 22 апреля разрешить возвращение всех высланных дипломатов в московское посольство Чехии.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет подобного отношения к себе со стороны других стран. «Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — заметил Песков.

На днях власти Чехии неожиданно заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага решила выслать из страны 18 российских дипломатов, а Россия опровергла обвинения и в качестве ответной меры выслала 20 чешских дипломатических сотрудников.