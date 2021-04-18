Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке сообщили об ответных мерах России после высылки из Праги 18 сотрудников посольства РФ.

Выходя из здания министерства, он отказался раскрыть детали беседы.

«Обо всем вам скажет официальный представитель МИД РФ», — приводит его слова «РЕН ТВ».

Как сообщил корреспондент телеканала, Пивонька провел в ведомстве не более 20 минут.

Позже стало известно, что МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Им предстоит покинуть страну до конца 19 апреля.

«Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии», — заявили в ведомстве.



Накануне глава МВД Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которых объявили офицерами разведки.



По информации Reuters, премьер-министр Чехии утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.



Позже в Чехии объявили в розыскграждан РФ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые подозреваются британскими властями в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В чешской полиции сообщили, что указанных россиян разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

В ночь на воскресенье полиция задержала семь человек, которые облили кетчупом забор посольства России в Праге.

