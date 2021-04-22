Вместо гимна России на Олимпиаде будет звучать музыка Чайковского

Мелодия Петра Чайковского утверждена Международным олимпийским комитетом (МОК) в качестве музыкального сопровождения, которое заменит на ближайших двух Олимпиадах российский гимн.

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По его словам, на ОИ-2020 в Токио и ОИ-2022 в Пекине будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано и оркестром № 1 Петра Чайковского.

Поздняков поблагодарил коллег из МОК за совместную работу по согласованию музыки, пишет ФАН.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил использовать песню «Катюша» в качестве гимна российской сборной на Олимпийских играх в Токио и Пекине, что ожидаемо вызвало в России негативную реакцию. «Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить», — прокомментировал ситуацию почетный президент ОКР и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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В свою очередь депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала решение CAS ожидаемым. «Не хочется рассуждать в ключе, что лучше — „Катюша“ или Первый концерт Чайковского, но, думаю, что для МОК вариант с Чайковским более нейтральный», — сказала она.

С предложением использовать вместо гимна России на Олимпиадах «Катюшу» обратилась к исполкому Олимпийского комитета России Комиссия спортсменов ОКР.

Напомним, до 16 декабря 2022 года российские спортсмены в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства вынуждены выступать на крупных международных соревнованиях без государственных символов страны — флага и гимна.

