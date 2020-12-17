Российских спортсменов лишили на два года права выступать под флагом РФ

Российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял такое решение после пересмотра дела о допинговых нарушениях.

Ранее наказание было намного суровее — четыре года.

Кроме того, CAS обязал РУСАДА выплатить 1,27 млн долларов в качестве компенсации судебных расходов.

Членство РУСАДА в WADA может быть восстановлено только после перечисления почти 2 млн долларов в качестве штрафов и компенсаций.

Согласно решению CAS, Россия не сможет в ближайшие два года проводить олимпиады, паралимпиады и чемпионаты мира.

При этом мужской и женской сборным России по хоккею разрешено выступать на чемпионатах мира 2021 и 2022 годов, а также на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) также не помешают Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов.



Как писал ранее ridus.ru, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что Россия ничему не научилась после допинг-скандала и должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.



До этого Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с тем, что Родченков не подписывал документы, представленные по делу трех российских биатлонисток, обвиненных в употреблении допинга. Об этом сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич, который ранее заявил о том, что, опираясь на выводы экспертов, подписи Родченковa в документах можно признать поддельными.

В декабре прошлого года Исполнительный комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отстранил российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе и от участия в Олимпийских играх.

