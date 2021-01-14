Российские спортсмены предложили использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ

В ближайшие два года вместо гимна России на Олимпиадах могла бы звучать «Катюша». С таким предложением обратилась к исполкому Олимпийского комитета России (ОКР) Комиссия спортсменов ОКР.

Об этом сообщила глава комиссии олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Обсудив возможные варианты музыкального сопровождения для российских спортсменов на ближайшие два года, члены комиссии остановились «Катюше».

«По музыкальному сопровождению было несколько вариантов, даже самые современные, — цитирует Великую „РИА Новости“. — Но мы остановились большим количеством голосов на „Катюше“».

Она добавила, что эту песню решили предложить на рассмотрение ОКР, так как она очень известная, отмечает «РЕН ТВ».



Как писал ранее ridus.ru, 17 декабря 2020 года российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял такое решение после пересмотра дела о допинговых нарушениях. Ранее наказание было намного суровее — четыре года.

Кроме того, в указанный период в качестве музыкального сопровождения не может использоваться гимн России.

В декабре 2019 года Исполнительный комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отстранил российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, в том числе и в Олимпийских играх.