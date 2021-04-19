«Никто не хочет быть пушечным мясом»: сотрудники ФБК массово увольняются

Сотрудники основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом) массово уходят из ФБК. Заявления на увольнение по собственному желанию уже подали около 20 человек. Об этом «Ридусу» сообщили осведомленные источники в ФБК.

Некоторые сотрудники Фонда борьбы с коррупцией говорят о своем увольнении открыто.

Также стало известно, что штаб Навального в Санкт-Петербурге решил в полном составе уйти на удаленку. При этом, как рассказали наши источники, руководители штаба намереваются переехать в Финляндию и пытаться вести свою деятельность уже оттуда.

Я думаю, что массовый исход из ФБК связан в первую очередь с вероятностью объявления Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. За годы существования фонда набралась довольно внушительная база очевидных нарушений. Во-первых, ФБК признан судом иностранным агентом. Во-вторых, руководители структуры неоднократно призывали людей к участию в экстремистских и незаконных акций, направленных на создание хаоса в Москве и других городах России, — прокомментировал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Эксперт сравнил Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии ИК-2, с украинским режиссером Олегом Сенцовым, обвиненным пять лет назад в подготовке теракта на территории РФ.

«Сенцов тоже объявлял голодовки, как это делает сейчас господин Навальный. Кроме того, в поддержку Олега Сенцова выступали многие западные политики и представители западных государственных структур. Мы видим, что тот же механизм поддержки включился и в отношении Алексея. Это объясняется тем, что Навальный является марионеткой структур Запада. Я думаю, что отток части людей из ФБК происходит в том числе и поэтому. Сотрудники, пришедшие когда-то в ФБК, чтобы бороться с коррупцией, не хотят участвовать в экстремистской деятельности структуры, которая финансируется западными структурами», — заключил Григорьев.

Многих сторонников Фонда борьбы с коррупцией несколько раздражает тот факт, что люди, занимающие в ФБК руководящие должности, предпочитают управлять протестом из-за границы, отметил в интервью «Ридусу» бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Многие люди уходят именно из-за этого. Тот же глава региональных штабов Навального Леонид Волков постоянно подталкивает людей на совершение различных нарушений, находясь при этом за рубежом. Люди не хотят совершать нарушений, понимая, что их банально подставляют. Кроме того, они связывают свою жизнь с Россией. Волков, Владимир Милов и прочие руководители ФБК, которые с Россией себя не связывают, цинично используют сотрудников фонда в качестве пушечного мяса, чтобы зарабатывать на этом деньги и писать вульгарные отчеты своим западным кураторам. Даже рядовые навальнисты начинают потихоньку понимать, какую игру затеяли против них и против страны. Дураков осталось очень мало, — заявил Серуканов.

Похожее мнение высказал еще одни бывший активист Навального Алексей Волков:



«Красивый ролик директора ФБК Ивана Жданова и главы региональных штабов Навального Леонида Волкова, записанный черт знает где, призывает выходить нас на финальную битву, то есть на незаконный митинг в поддержку Навального, который должен состояться 21 апреля. Извините, конечно, но если вы хотите принимать решения и брать на себя лидерские полномочия, будьте добры выходить вместе с людьми и на месте координировать действия. В Сети заговорили про возвращение Волкова в Россию, но как-то не верится. Уж больно красиво и убедительно звучит легенда про то, что на свободе он нужнее».



Напомним, 20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».