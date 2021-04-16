Прокуратура подала иск о признании организаций Навального экстремистскими

Столичная прокуратура направила в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций Алексея Навального.

В исковом заявлении указаны ФБК (признан в РФ иностранным агентом), «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иностранным агентом) и «Штабы Навального» в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, — сообщается на сайте прокуратуры. — Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

В сообщении также отмечается, что с помощью указанных структур функционируют в РФ иностранные и международные организации, деятельность которых признана нежелательной.

Кроме того, стало известно, что Пресненский суд Москвы приговорил оператора ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Павла Зеленского к двум годам лишения свободы за призывы к экстремизму в интернете. Подсудимый признал свою вину.

Павел Зеленский © Пресненский суд/ТАСС

Как пишет ФАН, Зеленский был арестован после комментариев под новостью о гибели журналистки Ирины Славиной.

Зеленский опубликовал 2 октября 2020 года в своем Twitter две записи, содержащие угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти. Он это сделал в связи с самоубийством главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Мурахтаевой (Славиной).

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры слили в Сеть базу электронных адресов потенциальных участников оппозиционных митингов, зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному». В ней почти 530 тысяч аккаунтов, при этом 70% из них — боты.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».