Восьми высокопоставленным американским чиновникам запретили въезд в РФ

Россия запретила въезд в страну генпрокурору США, министру внутренней безопасности США, директору ФБР и еще пяти высокопоставленным американским чиновникам.

Такое решение принято в ответ на введенные 2 марта администрацией США санкции в отношении российских официальных лиц.

Въезд в РФ закрывается действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса.

В их числе генпрокурор Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, говорится в заявлении МИД РФ.

Также закрыт въезд экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и экс-директору ЦРУ Роберту Вулси.

«Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не „подсвечивать“ публично предпринимаемые российской стороной контрмеры», — отмечает ведомство.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ответные меры на американские санкции. В частности, было объявлено о высылке из РФ 10 американских дипломатов, а также о прекращении практики найма граждан РФ и третьих стран на работу в американские диппредставительства в России.

Согласно новым антироссийским санкциям администрации президента США Джо Байдена, из Вашингтона будут высланы десять сотрудников посольства РФ. Как утверждается в заявлении Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения, а американским финансовым учреждениям запрещено покупать после 14 июня российские гособлигации при первичном размещении.

