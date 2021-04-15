Объявлено о новых санкциях США в отношении России

Согласно новым антироссийским санкциям администрации президента США Джо Байдена, из Вашингтона будут высланы десять сотрудников посольства РФ.

Как утверждается в заявлении Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Отмечается, что санкции против России подтверждают приверженность США обеспечению безопасности своих союзников и партнеров.

Под санкции также попали 32 физических лица и объединения, а американским финансовым учреждениям запрещено покупать после 14 июня российские гособлигации при первичном размещении.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. «Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры», — говорится в сообщении Белого дома.

Утвержден новый пакет американских санкций. © Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова действовать по принципу взаимности, пишет ФАН.

По информации The Washington Post, Евросоюз и НАТО выступят в поддержку новых санкций США, однако вводить ограничения со своей стороны не планируют.

Напомним, ранее стало известно о решении команды Байдена объявить о принятии новых ограничительных мер против российских физических и юридических лиц в отместку за попытки вмешательства в выборы в США и кибератаки путем взлома программ компании SolarWinds. Россия обвинения в свой адрес отвергает.

Также «Ридус» рассказывал, как в Москве готовятся к отключению России от SWIFT в случае, если страны Запада сделают такой шаг в рамках антироссийских санкций.