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Россия прекратит практику найма своих граждан в диппредставительства США

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Сергей Лавров. © flickr.com

Сергей Лавров. © flickr.com

Практика найма граждан РФ и третьих стран на работу в американские диппредставительства в России будет прекращена, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В настоящее время запускается процедура в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, отметил он.

По его словам, Москва вводит паритет в этом вопросе, поскольку такая практика широко используется США.

«Второй диспаритет в этой области проявляется в том, что американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Глава МИД обратил внимание, что тем самым США в два раза и больше укрепляют свои возможности для работы в России, цели которой не всегда благовидные. В связи с этим принято решение прекратить практику бесконтрольных и безлимитных краткосрочных поездок представителей госдепа и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России, добавил он.

Лавров также объявил о высылке из РФ 10 американских дипломатов в ответ на подобный шаг со стороны властей США.

Кроме того, он заявил, что Москва может попросить Вашингтон сократить число своих дипломатов в РФ до 300 — паритетного значения с российским дипломатическим присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Министр также сообщил, что Россия прекратит в стране деятельность американских фондов, которые вмешиваются во внешнюю политику государства, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что согласно новым антироссийским санкциям администрации президента США Джо Байдена, из Вашингтона будут высланы десять сотрудников посольства РФ. Как утверждается в заявлении Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения, а американским финансовым учреждениям запрещено покупать после 14 июня российские гособлигации при первичном размещении.

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