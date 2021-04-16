Число летальных исходов из-за COVID-19 превысило в мире 3 миллиона

Во всем мире от коронавируса скончались уже более трех миллионов человек.

На данный момент зарегистрировано 3 001 723 летальных исхода, вызванных COVID-19.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 139 миллионов.

Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ, летальность COVID-19 снижается: если полгода назад она составляла 3%, то сейчас — около 2,1%.

Отмечается, что первый миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября 2020 года, а второй — 15 января 2021 года.

На США, где скончались более 565 тысяч из 31,5 миллиона заболевших коронавирусом, приходится примерно каждый пятый летальный исход в мире.

Второе место занимает Бразилия (свыше 365 тысяч умерших из 14,2 миллиона заразившихся). На третьей строчке находится Мексика, где из 2,3 миллиона заболевших скончались 211 тысяч. По показателю летальности (9,2%) Мексика уступает только Йемену (19,4%), пишет агентство.

С учетом численности населения показатели смертности выше всего в европейских странах: в Чехии на каждые 100 тысяч жителей приходится 264 умерших, в Венгрии — 257, а в Черногории — 225.

В России зарегистрировано 4 684 148 случаев COVID-19 и 104 795 летальных исходов (2,24% от общего числа заразившихся).

Накануне сообщалось, что эпидемическая ситуация в Турции ухудшается с каждым днем. Суточный прирост заболевших COVID-19 в Турции вновь превысил 60 тысяч, а число летальных исходов, вызванных коронавирусом, составило за последние сутки 297 человек, что является новым максимумом с начала пандемии.

По данным ВОЗ на 12 апреля, заболеваемость коронавирусом в мире растет уже седьмую неделю подряд, а число летальных исходов, вызванных COVID-19, увеличивается четвертую неделю подряд.