Эпидемиологическая ситуация в Турции ухудшается с каждым днем

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Турции вновь превысил 60 тысяч.

Число летальных исходов, вызванных коронавирусом, составило за последние сутки 297 человек, что является новым максимумом с начала пандемии.

Как сообщает пресс-служба Минздрава страны, выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 3 080 больных. За весь период пандемии в Турции скончались от коронавирусной инфекции 35 031 человек.

В среду, 14 апреля, суточный прирост заразившихся показал максимум с начала пандемии — 62 797, приводит сообщение «РИА Новости».

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Турции вновь превысил 60 тысяч © pixabay.com

Во вторник, 13 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа — теперь он длится с 19.00 до 5.00.

Согласно принятому оперштабом решению об ограничении авиасообщения с Турцией, в период с 15 апреля по 1 июня останутся только два рейса в неделю на взаимной основе: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

Оперштаб также рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Турцию с 15 апреля до 1 июня, а туристам, которые уже приобрели путевку с вылетом до этой даты, советуют поменять место отдыха либо перенести поездку.

