Число случаев COVID-19 растет в мире седьмую неделю подряд

Уже седьмую неделю подряд в мире растет заболеваемость коронавирусом, а число летальных исходов, вызванных COVID-19 увеличивается четвертую неделю подряд.

Об этом заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что в январе и феврале на протяжении шести недель число случаев COVID-19 в мире снижалось, а теперь седьмую неделю подряд наблюдается рост.

По его словам, со значительным ростом заболеваемости столкнулись ряд стран Азии и Ближнего Востока, несмотря на то, что в мире уже сделано более 780 млн прививок от коронавируса.

При этом глава ВОЗ обратил внимание, что, хотя вакцины представляют собой «жизненно важный и мощный инструмент», необходимо продолжать принимать и другие меры для борьбы с пандемией.

В который раз Гебрейесус напомнил о необходимости социального дистанцирования, ношения масок, мытья рук, проветривания помещений, а также тестирования на коронавирус и изолирования заболевших.

«Неразбериха, самоуспокоенность и несогласованность в мерах общественного здравоохранения и их применении ведут к расширению передачи COVID-19 и стоят жизней», — цитирует его ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ не хочет бесконечных локдаунов, ответив, что специалисты пока еще не понимают в полной мере долгосрочные последствия инфекции для перенесших коронавирус.

«Пандемия COVID-19 еще далеко не закончена, но у нас есть много поводов для оптимизма», — заключил он.

По последним данным, за весь период пандемии коронавирусом во всем мире заразились более 136 млн человек, скончались более 2,9 млн человек.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал граждан России воздержаться от отдыха за рубежом летом 2021 года для профилактики коронавируса.