Эксперт: Путин изучает и анализирует жалобы со стороны россиян

В Кремле внимательно изучают и анализируют жалобы со стороны граждан, которые поступают во время прямых линий с главой государства Владимиром Путиным либо в письменном виде на адрес администрации президента. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, комментируя заявление Путина о необходимости упразднить в госорганах и социальных учреждениях «бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила».

Правила российских ведомств и учреждений действительно зачастую бывают весьма неудобными для простых граждан. Не зря в стране был объявлен курс на цифровизацию органов власти, медицинских и социальных учреждений. Цифровизация предполагает, что гражданин с помощью портала государственных услуг или региональных онлайн-сервисов может решать те или иные вопросы в полуавтоматическом режиме. Таким образом, процесс зачисления ребенка в школу или запись на прием к врачу не должны занимать много времени и отнимать силы. Чем меньше ступеней согласования и получения документов, тем лучше. Цифровизация помогает эту задачу решить, — рассказал эксперт.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На совещании рассматривались вопросы, касающиеся повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Также в ходе мероприятия Путин поручил разработать методику ежегодного рейтинга качества жизни в регионах страны. По мнению главы государства, рейтинг должен основываться на мнении местных жителей.

По итогам заседания будут представлены конкретные предложения по совершенствованию процесса предоставления услуг в социальной сфере.