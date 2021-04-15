Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни в регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил разработать методику ежегодного рейтинга качества жизни в регионах страны. По мнению главы государства, рейтинг должен основываться на мнении местных жителей.

Главная национальная цель — улучшение жизни простых граждан как в больших городах, так и в малых населенных пунктах, подчеркнул Путин во время совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«В этой связи прошу агентство отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в регионах России, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании Наблюдательного совета АСИ», — заявил президент.



Напомним, 15 апреля Владимир Путин проводит совместное заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На совещании рассматриваются вопросы, касающиеся повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.