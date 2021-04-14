Путин проведет расширенное заседание Госсовета по качеству госуслуг

15 апреля президент России Владимир Путин проведет совместное заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На совещании рассмотрят вопросы, касающиеся повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

«Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой», — говорится в сообщении Кремля.

Комплекс мер, направленных на повышение доступности и качества госуслуг, был разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению Владимира Путина, передает ТАСС.