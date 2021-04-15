Космонавтам повысили зарплату до 500 тысяч рублей

Зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тысяч рублей в месяц, сообщил первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников.

Кандидаты в космонавты начнут получать около 300 тысяч рублей, что на 70% больше, чем раньше.

Оплата же труда тех, кто уже побывал в космосе, вырастет на 50% и превысит 500 тысяч рублей.

«Роскосмос» объявил о значительном повышении зарплат космонавтов спустя три дня после соответствующего поручения президента.

В Федерации космонавтики России позитивно оценили это решение. Однако, по мнению вице-президента этой организации Олега Мухина, повышение зарплат мало повлияет на привлекательность профессии.

«У космонавтов всегда была заработная плата выше, чем у рядовых сотрудников, потому что и работа у них не рядовая. Поэтому хорошо, если космонавтам повысят зарплаты», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Космонавтам значительно повысили зарплату. © «Роскосмос»

Он добавил, что космос — это не про деньги. По его словам, они могут быть лишь приятным приложением. «Если бы космос был про деньги, то все становились бы космическими туристами: 50 миллионов долларов — и ты космонавт», — объяснил он в интервью изданию.

В свою очередь, космонавт Михаил Корниенко назвал достойными зарплаты в 500 тысяч рублей. «Это уже, во всяком случае, несоизмеримо с прошлыми зарплатами, когда молодежь там сотню получала, а у него двое детей, он живет в общежитии с неясными перспективами», — рассказал он «Газете.ru».

Напомним, 12 апреля президент РФ Владимир Путин предложил увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, на 50%.

Как писал ранее «Ридус», командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко заявил, что дорогостоящий пакет медицинских документов и долгое ожидание полета снижают у россиян желание стать космонавтом.