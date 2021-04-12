Космонавт Кононенко объяснил, почему россияне все реже стремятся в космос

Дорогостоящий пакет медицинских документов и долгое ожидание полета снижают у россиян желание стать космонавтом, считает командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Он объяснил, что перед прохождением комиссии кандидат должен собрать необходимые медицинские справки.

По его словам, стоимость этого пакета достаточно немалая.

В интервью программе «Познер» на Первом канале Кононенко напомнил, что СМИ частенько информируют, как долго космонавт готовится к полету. «Ведь не все готовы жертвовать своей карьерой, чтобы в течение пяти-десяти лет находиться в постоянном режиме готовности и ждать своего полета», — цитирует ТАСС Кононенко.

Кроме того, по медицинским показателям можно вылететь из отряда космонавтов в любой момент, так и не дождавшись полета, добавил он.

Кононенко отметил, что профессия космонавта выглядит сейчас более обыденно, чем раньше. Он также рассказал, что в 2012, 2018 и в 2021 годах были проведены три общероссийских набора в отряд космонавтов, на каждый из которых было подано свыше тысячи заявлений.

По мнению Кононенко, общее настроение в обществе стало меняться и в настоящее время растет интерес к инженерным и летным профессиям.

Ранее российские космонавты рассказали о традициях, которым следует каждый экипаж перед полетом в космос. Например, они слушают песню «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне», пока едут на автобусе от гостиницы «Космонавт» до стартовой площадки.

Кроме того, накануне каждого полета космонавты смотрят «Белое солнце пустыни». Так происходит с момента выхода киноленты на экраны в 1970 году.

Также ridus.ru писал, что еженедельный рацион питания российских космонавтов на МКС оценивается в 5283 рубля.